30 Ocak 2024, Salı
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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi usulsüzlüğe doymamış! Ölüm villalarında bir skandal daha
Büyükçekmece'de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre İSKİ Havza Yönetmeliği gereği iki parselde iki 102 adet villa yapılması gerekirken 144 villa yapıldığı, değeri 72 Milyon doları bulan 36 adet fazla villa yapıldığı tespit edildi.