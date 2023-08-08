08 Ağustos 2023, Salı
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CHP'li Bornova Belediyesi'nden ağaç katliamı! Hani çevreciler neredesiniz? Bölge halkı isyanda: Allah belanızı versin
İzmir’de CHP’li Bornova Belediyesi’nin Evka-3 semtinde ağaç katliamı yapması büyük tepki çekti. O anları videoya alan bir kadının ‘Yapmayın ne olur yapmayın. Yazık bunlara. Allah cezanızı versin hepinizin. Allah sizi kahretsin. Polisi arayın” dediği duyuldu. Bornova Belediyesi ekiplerinin ise hiçbir şey olmamış gibi ağaçları kesmeye devam ettikleri görüldü.