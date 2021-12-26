CHP'li Bornova Belediyesi'nde taciz skandalı! Mağdur kadına tehdit işçileri ayağa kaldırdı

CHP'li belediyeler ve teşkilatlarındaki taciz-tecavüz haberlerinin önü arkası kesilmiyor. Vatandaş genel merkezden skandala imza atan kişilerin gerekli yaptırımlara maruz kalmasını beklerken, CHP yönetimi konuların üstünü örtmek için yoğun çaba içinde. Son büyük skandalın adresi İzmir Bornova. Belediyedeki güvenlik amiri Alişan Han’ın Gülistan Tilkici isimli kadın güvenlik personelini taciz ettiği iddia edildi. Kadın çalışanın şikayetini geri çekmesi için tehdit edildiği de öne sürüldü.