CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu küçük düşüren sözler: Aday olmasını istemem

Millet İttifakı'nda henüz belirlenemeyen cumhurbaşkanı adayı krizi, gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir duruma dönüştü. İttifak henüz tüm üyelerin mutabık olduğu bir aday belirleyemedi. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem" diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İmamoğlu ve Yavaş'ın kazanma ihtimali yüzde 100" iddiasında bulundu, CHP liderine resti çekti.