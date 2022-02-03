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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na olay gönderme: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam

İHA
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Giriş: 03.02.2022 10:58
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere ve ABD Büyükelçileriyle gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bomba ifadeler kullandı. Özcan, ''Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam" dedi.
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