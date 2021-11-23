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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kontrolden çıktı: Yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.11.2021 10:45
Irkçı söylemleriyle her kesimden tepki toplayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan durmak bilmiyor. Bolu Belediye Meclisi tarafından yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili karar oy çokluğuyla kabul edildi. Söz konusu oylamaya AK Parti ve MHP ret oyu verirken CHP ve İYİ Parti kabul oyu verdi. İşte detaylar...
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