29 Eylül 2021, Çarşamba
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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor: Bizi azınlık durumuna düşürmeyin
Bolu'ya hizmet yapmak yerine skandallarla gündeme gelen CHP'li Tanju Özcan, bu kez de katıldığı nikah töreninde söylediği sözlerle tepkilerin hedefi oldu. Genç çiftin nikahını kıyan Özcan, 6 çocuk isteyerek, "İpini kopartan Türkiye’ye geliyor. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin." ifadelerini kullandı.