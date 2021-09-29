CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor: Bizi azınlık durumuna düşürmeyin

Bolu'ya hizmet yapmak yerine skandallarla gündeme gelen CHP'li Tanju Özcan, bu kez de katıldığı nikah töreninde söylediği sözlerle tepkilerin hedefi oldu. Genç çiftin nikahını kıyan Özcan, 6 çocuk isteyerek, "İpini kopartan Türkiye’ye geliyor. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin." ifadelerini kullandı.