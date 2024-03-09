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CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emir Süer ile tartıştı

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Giriş: 09.03.2024 19:30
CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emir Süer ile tartıştı. Süer, kendisine ‘Ben Bodrum Belediye Başkanıyım’ diyerek çıkışan Aras’a "PKK’nın avukatını, evlatlarımızın katilinin avukatını kendine yardımcı yapmayacaksın” dedi.
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