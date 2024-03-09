09 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emir Süer ile tartıştı
CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emir Süer ile tartıştı. Süer, kendisine ‘Ben Bodrum Belediye Başkanıyım’ diyerek çıkışan Aras’a "PKK’nın avukatını, evlatlarımızın katilinin avukatını kendine yardımcı yapmayacaksın” dedi.