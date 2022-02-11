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CHP'li Bilecik Belediyesi halka mikroplu su içirdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2022 09:21
Rüşvet ve rant çarkının döndüğü CHP’li Bilecik Belediyesi, bu kez büyük bir sağlık skandalına imza attı. İçme suyunda klorlama yapılmadığı için musluklardan mikroplu su akınca binlerce kişi hastanelik oldu. Hem kendilerinin hem çocuklarının sağlığıyla oynayan CHP'li Başkan Semih Şahin'e ateş püsküren Bilecikliler yaşadıkları kabusu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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