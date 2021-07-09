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CHP’li belediyelere “ücretli otopark” tepkisi! 3 ilçede otopark istilası

A Haber
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Giriş: 09.07.2021 10:59
Güncelleme:09.07.2021 11:07
İstanbul'da CHP yönetimindeki bazı belediyelerde usulsüz otopark işletmeciliği yapılmasının yankıları sürüyor. İlk olarak Ataşehir'de ortaya çıkan usulsüzlük, Kadıköy ve Maltepe'de de belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise hiçbir ilçe belediyesine otopark işletme yetkisi verilmediği duyurdu.
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