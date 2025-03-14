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CHP’li belediyelere terör soruşturması: Şükrü Genç’e tutuklama talebi

CHP'li belediyelere terör soruşturması: Şükrü Genç'e tutuklama talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 18:00
CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden terör örgütü DHKP-C'ye para aktarıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmada kapsamında aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcı Melih Morsünbül de bulunduğu 26 şüpheli tutuklama talebiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Terör örgütüne para akıttığı halde, "Ben vatanımı milletimi seven bir Türk vatandaşıyım" diyen Genç kendini aklamaya çalıştı.
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CHP’li belediyelere terör soruşturması: Şükrü Genç’e tutuklama talebi
Şükrü Genç’e tutuklama talebi
Şükrü Genç'e tutuklama talebi
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