07 Aralık 2023, Perşembe
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CHP'li belediyelerde iş bilmezliğe 'sabotaj' ya da 'komplo' kılıfı! Hep bir bahane
Edirne'de, çeşmelerden kirli su akması ve bazı bölgelere su verilememesi üzerine,CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda sabotaj yapıldığını iddia etti. Gürkan’ın ‘Sabotaj yapıldı’ demesi, akıllara CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Subaşı’nı getirdi. Subaşı da ekipleri 14 köpeği katledince “Komplo var” açıklamasında bulunmuştu.