CHP’li belediyelerde bitmeyen eylem! İşçiler haklarını arıyor

İstanbul'da CHP’li ilçe belediyelerindeki eylemlerin sonu gelmiyor. Kimi düşük zam teklifiyle karşılaştı, kiminin ise sigortaları yatırılmadı. Haliyle işçiler eyleme sürüklendi. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

BELEDİYE EYLEM TARİHİ

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 25 EKİM 2021 Toplu sözleşme yapılmadı. 100 gün grev yapan işçiler işten atıldı veya görev yerleri değişti.

MALTEPE BELEDİYESİ 18 MAYIS 2022 İşçilerin sigortaları yatırılmadı. bayram ikramiyeleri verilmedi. işçiler iş bırakma eylemi yaptı.

SARIYER BELEDİYESİ 5 TEMMUZ 2022 İşçilere yılda sadece bir kez % 20 zam uyguladı.

KADIKÖY BELEDİYESİ 29 TEMMUZ 2022 Zam talepleri karşılanmayan işçiler grev kararı aldı.

KARTAL BELEDİYESİ 30 TEMMUZ 2022 İşçilere eski asgari ücret üzerinden zam teklifi yapıldı.