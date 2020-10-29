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CHP'li belediyeden korona konseri! Tüm kurallar ihlal edildi...

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Giriş: 29.10.2020 14:04
Güncelleme:29.10.2020 14:21
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Kış aylarının gelmesiyle özellikle Avrupa'da vaka sayıları artarken bu durum Türkiye içinde geçerli oldu. Tedbirlerin artırıldığı dönemde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden tüm kuralları ihlal eden bir organizasyon geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı.

Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı. Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

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