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CHP’li belediyeden afiş hazımsızlığı! Altınok'tan sonra Kurum'a da pankart engeli

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Giriş: 10.02.2024 16:49
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına Kadıköy’de devam ederken, ilçeye asılan AK Parti ve Murat Kurum pankartları Kadıköy Belediyesi tarafından toplatıldı. Pankartlar kesilerek çöp arabasına atıldı
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