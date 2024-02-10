10 Şubat 2024, Cumartesi
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CHP’li belediyeden afiş hazımsızlığı! Altınok'tan sonra Kurum'a da pankart engeli
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına Kadıköy’de devam ederken, ilçeye asılan AK Parti ve Murat Kurum pankartları Kadıköy Belediyesi tarafından toplatıldı. Pankartlar kesilerek çöp arabasına atıldı