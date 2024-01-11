CHP’li belediyede çamurlu su rezaleti! “Alaycı su” açıklamasına büyük tepki

Çanakkale Kepez'de çeşmelerden akan çamurlu su isyan ettirdi. CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan sorunu kabul etti ancak "Benden önce şaşal su mu içiyordunuz" deyip topu eski başkan ve partilisine attı.

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