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CHP'li belediye sayaçları değiştirdi Antalyalılar isyan etti: Manavgat yangınını biz mi söndürdük?

İHA
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Giriş: 03.09.2021 14:30
Son okuma döneminde gelen su faturalarını gören Antalyalılar büyük bir şok ile karşılaştı. Bu güne kadar en fazla 300 TL gelen su faturası, bu ay 1000 TL'nin üzerine çıktı. Faturasını alıp muhtarlığa koşan mahalleli, "Mahallemizde bin 500, bin 600 TL'yi geçen faturalar var. Birçoğumuz otellerde asgari ücretle çalışıyoruz. Sanki Manavgat yangınını bizim musluğa bağlamışlarda yangını biz söndürmüşüz gibi bir hisse kapıldık. Bu faturaları ödeme imkanımız yok." diye konuştular.
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