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10.02.2020

CHP'li belediye namaz çıkışında Cumhuriyet Gazetesi dağıttı! |Video

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, cuma günü bir kamyon Cumhuriyet gazetesini şehre getirterek cuma namazından çıkan cami cemaatine ücretsiz dağıttı. Dağıtımı da devlet memuru olan zabıta ekiplerine yaptırdı. Yaşanan skandala sosyal medyadan vatandaşlar tepki gösterdi.

Halkın ödediği vergilerle çalışan belediye personeli, halka Cumhuriyet Gazetesi dağıttı.

Olay Adana'da bir caminin önünde cuma namazı çıkışında yaşandı.

Geçtiğimiz cuma günü CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın isteğiyle Adana'ya bir kamyon Cumhuriyet Gazetesi getirtildi ve Kürek İhtisas Spor Kulübü'nün deposuna konuldu.

Daha sonra zabıta içerisinde derman ismi ile oluşturulan zabıta gurubuna bu işin organizasyonu verildi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanları, bir kamyon dolusu Cumhuriyet gazetesini cuma namazı çıkışı cami önlerinde cemaate ve esnafa dağıttı.

Cami önünde ellerinde Cumhuriyet Gazetesi ile bekleyen zabıtalar, gazeteyi cuma namazından çıkan vatandaşlara adeta zorla verdi.

Zabıta görevlilerinin Cumhuriyet gazetesini camiden çıkanlara dağıtmaları çevredekilerin tepkisini topladı.

Bu arada birçok zabıta memuru Cumhuriyet Gazetesi'ni dağıtmanın görevleri olmadığını söyleyerek dağıtmayı kabul etmedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "belediyeler partizanlık yapma yeri değildir" dedi.

Ay, "Maalesef Adana'mızda vatandaşlarımızın taleplerinden, şehrimizin sorunlarından çok, partizanlık yapan ve bu bakış açısıyla hareket etmekte olan bir yönetim anlayışı var. bu bakış açısı, şehrimize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkililerinin görevini kötüye kullandığını ifade eden Mehmet Ay, 'konuyla ilgili izah yapılmalıdır' dedi.

"BELEDİYELER PARTİZANLIK YAPMA YERİ DEĞİLDİR"

Ay, "Belediyeler partizanlık yapma yeri değildir. Hele hele milletin ödediği vergilerle çalışan belediye personelleri, partizanca çalıştırılamaz. Bu açıkça işlenmiş bir suçtur. Adanalı hemşehrilerimizin alın terini, partizanca davranışlarınız için kullanamazsınız. Adana Büyükşehir Belediyesi personelleri ulusal bir gazeteyi dağıtırken, bunu hangi görev sorumluluğu içinde yapmışlardır? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bu durumu derhal vatandaşlarımıza ve Adana'mıza izah etmek zorundadır" dedi.

Devlet memuru olan zabıta ekiplerine Cumhuriyet Gazetesi'ni dağıtarak adeta suç işleyen Zeydan Karalar'ın
bir kamyon Cumhuriyet Gazetesi'nin parasını belediyenin kasasından mı ödediği ise hala cevap bekliyor.

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