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CHP'li belediye hayvanları kaderine terk etti! Bakanlık vahşete el koydu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.04.2022 13:54
Çanakkale’de belediyeye ait hayvan barınağında açlıktan birbirini yiyen köpeklerin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner hekimi Mustafa Cesur görevlerinden uzaklaştırıldı. Vahşet görüntülerini izleyen birçok hayvansever belediyeye tepki gösterdi.
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