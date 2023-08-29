CHP’li başkanların rüşvet kavgası! Adrese teslim milyonluk ihale | Belgeler ortaya çıktı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında patlak veren rüşvet tartışması gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın Çerçioğlu'nu kast ederek, "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasında bulunduğu ihalelerin belgeleri ortaya çıktı.