‘CHP’li Başkanlar dinleniyor’ iddiası! Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP’li tüm belediye başkanlarının dinlendiğini ve özel masalar kurulduğunu" öne sürmüştü. O iddiaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı Ayrıntıları A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.

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