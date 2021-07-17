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CHP’li başkandan tepki çeken söz: MHP’li, AKP’li başkanınız olsa camideydiniz

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Giriş: 17.07.2021 09:47
Zonguldak Devrek İlçe Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, içki masasında skandal bir söz söyledi. Arkadaşlarına dönüp, "Şimdi MHP, AKP’li bir başkanınız olsa camideydiniz" diyen bozkurt, bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Sarhoşken paylaştığı o videoyu, kendine gelince hemen kaldırdı.
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