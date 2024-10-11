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CHP’li başkandan temizliğe veto! Acil eylem planını imzalamadı

CHP’li başkandan temizliğe veto! Acil eylem planını imzalamadı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 09:18
Toplu balık ölümleri ve kirlilikle gündeme gelen İzmir Körfezi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı seferber oldu. İzmir Körfezi bilim kurulunca hazırlanan 15 maddelik eylem planı kamuoyuyla paylaşıldı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay planı imzalamadı. CHP cephesinden gelen tek skandal haberi bu değil.
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