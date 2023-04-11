CHP’li başkandan Romanlara büyük hakaret! Irkçı ifadelerle hedef aldı

Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in Romanları zan altında bırakan ırkçı ifadelerine tepki büyüyor. Romanlar, Deveciler'i protesto ederek özür dilmesini istedi. Ancak Deveciler'den henüz özür gelmedi.

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