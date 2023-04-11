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CHP’li başkandan Romanlara büyük hakaret! Irkçı ifadelerle hedef aldı

A Haber
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Giriş: 11.04.2023 11:02
Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in Romanları zan altında bırakan ırkçı ifadelerine tepki büyüyor. Romanlar, Deveciler'i protesto ederek özür dilmesini istedi. Ancak Deveciler'den henüz özür gelmedi.
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