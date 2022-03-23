23 Mart 2022, Çarşamba
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CHP'li başkan zeytinlikleri katletti! Hem talan hem de şov yapıyor
Türkiye'nin gözdelerinden Bursa’nın Mudanya zeytinlik alanları talan ediliyor. Bölgeyi bir bir imara kurban eden CHP’li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Zeytinime dokunma” eylemine katıldı. Türkyılmaz'ın görev süresince 612 adet zeytinliğin vasfını değiştirerek arsaya çevirdiği ortaya çıktı.