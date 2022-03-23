CHP'li başkan zeytinlikleri katletti! Hem talan hem de şov yapıyor

Türkiye'nin gözdelerinden Bursa’nın Mudanya zeytinlik alanları talan ediliyor. Bölgeyi bir bir imara kurban eden CHP’li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Zeytinime dokunma” eylemine katıldı. Türkyılmaz'ın görev süresince 612 adet zeytinliğin vasfını değiştirerek arsaya çevirdiği ortaya çıktı.