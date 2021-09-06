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CHP’li Başkan Tanju Özcan disipline sevk edilecek mi? İhraç mı yoksa uyarı mı olacak?

A Haber
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Giriş: 06.09.2021 13:40
CHP’de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan krizi, CHP Merkez Yönetim Kurulu’na taşındı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Tanju Özcan'ın disipline sevk edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak. Peki CHP MYK Bolu Belediye Başkanı Özcan için nasıl bir karar verecek? İhraç mı edilecek yoksa uyarılacak mı? Ayrıntıları Ankara'dan bulunan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
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