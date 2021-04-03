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CHP’li başkan Ali Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanırken çarptığı kadın ifade verdi! Rüşvet ve tehdit tutanaklara geçti

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Giriş: 03.04.2021 12:00
Güncelleme:03.04.2021 12:07
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın alkollü şekilde kullandığı otomobile çarpan ve mağdur olan Pınar Keskin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkez Amirliği’nde ifade verdi. Kazazede Pınar Keskin, “Ben Ali Kılıç’la görüşmek istedim ancak şahıs alkollüydü ve arkamızdan gelen araca binerek uzaklaştı” dedi. Keskin, “Ben alkollü araç kullanarak kullandığım araca çarpıp akabinde kazayı başkası yapmış gibi gösterip olay yerinde suçu üstlenerek bana para teklif eden Nazım Erdem Aslan isimli şahıs ile olay yerinde polisleri ve ambulansı yanlış bilgilendirme yaparak görevlerini yaptırmayan olay sonrası kuzenim üzerinden bana tehditler gönderen şahıs yada şahıslardan şikayetçiyim..” ifadelerini kullandı.
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