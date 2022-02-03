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CHP’li Başkan Akay’dan işçilere tepki çeken nasihatlar: Az yiyin, çocuk yapmayın

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Giriş: 03.02.2022 11:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını söylemişti. Ancak Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bu ücreti veremeyeceğini açıkladı. Üstelik zam talebinde bulunan işçilere dalga geçer gibi yanıt verdi. Başkan Akay'ın "Az yiyin, işe yürüyerek gelin, çocuk yapmayın" nasihati tepkilere neden oldu.
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