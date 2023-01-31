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CHP'li Başarır ve İP'li Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2023 16:42
Hazırlık Komisyonu, CHP milletvekili Mahir Başarır ve İYİ Parti'li isim Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
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