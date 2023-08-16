16 Ağustos 2023, Çarşamba
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CHP'li Barış Yarkadaş: Siz Akşener'in çıkışlarına bakmayın belediyelerden vazgeçemez
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip milletvekili seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de ittifaktan kopuş mesajları üst üste geliyor. Seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na güzellemeler yapan Akşener, seçimler sonrası Bay Kemal'e emeklilik çağrısı yaptı. Bu çağrı sonrasında da İYİ Partili çok sayıda isim "İttifaktan ayrı aday çıkaralım" çağrısı yaptı. Bu gelişmeleri yorumlayan CHP'li Barış Yarkadaş Akşener'i hedef aldı. Yarkadaş "Meral Hanım'ın önümüzdeki süreçte belediyelerden vazgeçemeyeceğini düşünüyorum." dedi. Oktay Vural'ı da hedef alan Yarkadaş çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar...