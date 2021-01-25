CHP'li Aytuğ Atıcı'dan skandal Başkan Erdoğan sözleri

CHP'li isimlerin toplumu kutuplaştıran, halkı kin ve nefrete sürükleyen skandal sözlerine bir yenisi daha eklendi. CHP 26.Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı, katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'la ilgili çirkin sözler söyledi. Programda adeta nefret kusan Atıcı" Tayyip Erdoğan, yarın düşsün isteriz, net! Demokratik yollarla, seçim konulsun, yarın iktidarı terk etsin isteriz. Bunun için de canımı veririm. Vallahi de billahi de desin ki, canın mı, al canımı derim. Bu kadar bilenmiş ve adanmışım." ifadelerini kullandı.

CHP 26.Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programına konuk olarak katıldı. Atıcı'nın programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çekti.

"ERDOĞAN GİTSİN DİYE VALLAHİ BİLLAHİ CANIMI VERİRİM"

Aytuğ Atıcı programda Başkan Erdoğan'ın seçimle yarın hemen gitmesini istediğini söyledi. Atıcı, "Tayyip Erdoğan, yarın düşsün isteriz, net! Demokratik yollarla, seçim konulsun, yarın iktidarı terk etsin isteriz. Bunun için de canımı veririm. Vallahi de billahi de desin ki, canın mı, al canımı derim. Bu kadar bilenmiş ve adanmışım." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Atıcı'nın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Atıcı'ya sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Atıcı'ya tepki gösteren bir kullanıcının, "15 Temmuz Darbe girişimine katılsaydı ya. Gitmesi için canını verirdi belki." paylaşımı dikkat çekti.