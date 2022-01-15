15 Ocak 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler! AK Parti'ye destek verenleri hedef aldı: Millete ihanettir
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'ye destek verenleri hedef aldı. Katıldığı bir yayında, AK Parti'yi kastederek "Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir" açıklamasında bulundu. Öte yandan CHP'li Erdoğdu, partisinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. Erdoğdu, hendek olaylarının mimarları arasında yer alan Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını vurgulayarak, 'silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdiğini' ifade etti.