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CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler! AK Parti'ye destek verenleri hedef aldı: Millete ihanettir

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2022 12:35
Güncelleme:15.01.2022 12:35
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'ye destek verenleri hedef aldı. Katıldığı bir yayında, AK Parti'yi kastederek "Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir" açıklamasında bulundu. Öte yandan CHP'li Erdoğdu, partisinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. Erdoğdu, hendek olaylarının mimarları arasında yer alan Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını vurgulayarak, 'silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdiğini' ifade etti.
CHP’li Aykut Erdoğdu’dan skandal sözler! AK Parti’ye destek verenleri hedef aldı: Millete ihanettir
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler! AK Parti'ye destek verenleri hedef aldı: Millete ihanettir
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