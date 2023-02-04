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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Levent Göktaş'la bağlantısı ortaya çıktı!

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Giriş: 04.02.2023 11:06
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Başkan Çerçioğlu’nun akademisyen ve yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi olarak kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve bir dönem avukatlığını yapan emekli Albay Levent Göktaş’ın MLG isimli şirketine 2018-2020 yılları arasında 4 ihale verdiği ortaya çıktı. Bu konu ile ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı öğrenildi.
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