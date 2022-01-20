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CHP’li Aydın Belediyesi’nden çirkin tavır! Toplu açılışın afişlerine yasak, Kılıçdaroğlu afişleri panoları süsledi

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Giriş: 20.01.2022 16:38
Güncelleme:20.01.2022 16:39
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi içeriklere yer verilmediği gerekçesiyle Başkan Erdoğan'ın 15 Ocak'ta yaptığı toplu açılışın duyurularını reklam panolarına astırtmadı. Çok geçmeden çirkin tavır gün yüzüne çıktı. İşte o açılıştan sadece birkaç gün sonra  panolar Kılıçdaroğlu'nun afişleriyle donatıldı.
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