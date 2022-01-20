CHP’li Aydın Belediyesi’nden çirkin tavır! Toplu açılışın afişlerine yasak, Kılıçdaroğlu afişleri panoları süsledi

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi içeriklere yer verilmediği gerekçesiyle Başkan Erdoğan'ın 15 Ocak'ta yaptığı toplu açılışın duyurularını reklam panolarına astırtmadı. Çok geçmeden çirkin tavır gün yüzüne çıktı. İşte o açılıştan sadece birkaç gün sonra panolar Kılıçdaroğlu'nun afişleriyle donatıldı.

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