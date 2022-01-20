20 Ocak 2022, Perşembe
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CHP’li Aydın Belediyesi’nden çirkin tavır! Toplu açılışın afişlerine yasak, Kılıçdaroğlu afişleri panoları süsledi
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi içeriklere yer verilmediği gerekçesiyle Başkan Erdoğan'ın 15 Ocak'ta yaptığı toplu açılışın duyurularını reklam panolarına astırtmadı. Çok geçmeden çirkin tavır gün yüzüne çıktı. İşte o açılıştan sadece birkaç gün sonra panolar Kılıçdaroğlu'nun afişleriyle donatıldı.