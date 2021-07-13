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CHP'li Atila Sertel camide zikir çeken Müslümanlarla alay etmeye kalktı!

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Giriş: 13.07.2021 11:57
Güncelleme:13.07.2021 12:07
CHP'nin yayın organı Halk TV, muhalif olma adına yaptığı skandal haber ve programlarıyla vatandaştan sert tepki alırken, televizyon yönetimi gelen eleştirileri umursamaz tavırlarına devam ediyor. Kronik muhalif gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de sunduğu programa katılan CHP'li vekil Atila Sertel, camide zikir çeken cemaatle alay etmeye kalkıştı. Sertel "Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atila Sertel değilim” dedi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunumuyla ekranlara gelen Medya Mahallesi programında, bir skandala daha imza atıldı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan programda, Müslümanların inançları bir kez daha hedef alındı.

Daha önce Müslümanların yatırım aracının borsa, altın ya da konut olmadığı belirtilen programda Ayşenur Arslan, "Fakirlerin yatırım aracı da şudur; ahiret, cennet, sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar." ifadeleriyle inançlarla alay etmişti.

"TESBİHİ EURO-DOLAR DİYE ÇEKİYORLAR"
Dün de bu açıklamalara benzer ifade de Ayşenur Arslan'ın konuğu CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den geldi.

CHP'li Sertel, Müslümanların zikir inancıyla dalga geçerek "Camide tesbih çekerken bile bak samimiyetimle söylüyorum; euro, dolar diye çekmiyorlarsa adım Atila Sertel değil. Arada altın da olabilir. Ama euro, dolar diye çok çeken var." ifadelerine Ayşenur Arslan da kahkaha atarak karşılık verdi.

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