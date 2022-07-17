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CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den skandal hareket! 'Engelli yolu ne olacak?' sorusuna verdiği yanıt tepki topladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2022 17:42
CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kaldırım çalışmalarını denetlediği sırada bir vatandaşın 'Engelli yolu ne olacak?' sorusuna, "Her yol bitti engelli kaldı" yanıtını verdi. CHP'li başkanın bu sözleri tepki çekti.
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