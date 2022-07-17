17 Temmuz 2022, Pazar
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CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den skandal hareket! 'Engelli yolu ne olacak?' sorusuna verdiği yanıt tepki topladı
CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kaldırım çalışmalarını denetlediği sırada bir vatandaşın 'Engelli yolu ne olacak?' sorusuna, "Her yol bitti engelli kaldı" yanıtını verdi. CHP'li başkanın bu sözleri tepki çekti.