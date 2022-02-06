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CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den büyük skandal! Atatürk Anıtı'na yapılan provokasyonu kınamaya sarhoş geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2022 13:13
Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınamak için düzenlenen yürüyüşe sarhoş bir şekilde katılan CHP Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e tepki yağıyor. Ayakta durmakta zorluk çeken ve konuşurken dili dönmeyen Demir, "Atatürk Osmanlı'nın şerefli padişahlarındandır" sözlerinin ardından yanında bulunan kişilerden gelen uyarı söylediklerini düzeltmeye çalıştı.
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