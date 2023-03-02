02 Mart 2023, Perşembe
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CHP'li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf! Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı
CHP'li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Kahramanamraş depreminin ardından duygusal manipülasyonu ciddi derecede yaşadık diyen Gezici, "Deprem sonrasında 8. saate, mikrofonu alıp vatanadaşa, " Çadırınız geldi mi? Yemeğiniz geldi mi?" sorusunun çok doğru bir soru olmadığını dile getiren Gezici, "Bu sorunun çok doğru ve iyi niyetli soru olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.