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CHP'li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf! Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı

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Giriş: 02.03.2023 13:07
CHP'li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Kahramanamraş depreminin ardından duygusal manipülasyonu ciddi derecede yaşadık diyen Gezici, "Deprem sonrasında 8. saate, mikrofonu alıp vatanadaşa, " Çadırınız geldi mi? Yemeğiniz geldi mi?" sorusunun çok doğru bir soru olmadığını dile getiren Gezici, "Bu sorunun çok doğru ve iyi niyetli soru olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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