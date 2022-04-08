CHP'li Ali Mahir Başarır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı! Skandal sözler: 5'li çete varsa bir de reisi vardır

Son dakika haberi... CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerinin ardından bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Muhalefetin 5 şirket hakkındaki 'Çete' söylemini dile getiren CHP'li Başarır, "5'li çete varsa bir de reisi vardır." diyerek skandal sözlere imza attı. Başarır'ın sözlerine tepki yağdı.