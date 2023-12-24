CHP'li Akdoğan fondaş medyada Kandil'in sözcülüğüne soyundu! Kahraman şehitlerimiz üzerinden hükümeti hedef aldı

12 şehidimizin verildiği günde CHP ve Kandil'in siyasi ayağı DEM Parti TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye katılmazken bu durum büyük tepki topladı. Öte yandan bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyen, Pervin Chakar'ın elini öpmesi yetmemiş gibi, terörden tutuklu isimlere de her fırsatta özgürlük nidaları atmaktan geri kalmayan Özgür Özel, Manisa'da katıldığı şehit cenazesinde hakettiği gibi bir tepkiyle karşılaştı. 'Özgür dışarı' sloganlarının atıldığı cenaze töreninin ardından, CHP fondaşı Halk TV'de de bir skandala imza atıldı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fondaş medyada kahraman şehitlerimizi algı malzemesi olarak kullanacak kadar küstah bir açıklamada bulundu. Akdoğan'ın şehitlerimiz üzerinden hükümeti hedef alan söylemlerine tepki yağdı.