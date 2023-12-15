15 Aralık 2023, Cuma
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CHP'li Adıgüzel terörist Öcalan'a "sayın" dedi
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ortaklık yapan CHP'de yeni bir skandal yaşandı. Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan için "sayın" hitabını kullandı.