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CHP'li Adıgüzel terörist Öcalan'a "sayın" dedi

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Giriş: 15.12.2023 08:38
Güncelleme:15.12.2023 08:38
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ortaklık yapan CHP'de yeni bir skandal yaşandı. Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan için "sayın" hitabını kullandı.
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