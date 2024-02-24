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CHP’li adaydan skandal paylaşım: “Mersin’i DEM’e peşkeş çekiyorlar”

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 20:45
CHP, DEM Parti'yle birçok il ve ilçede ittifak yaptı malum. O ilçelerden biri de Mersin’in Toroslar İlçesi’ydi. CHP’nin Toroslar ‘da aday gösterdiği Abdurrahman Yıldız’ın skandal paylaşımları ortaya çıktı. Yıldız, geçen seçimlerde Yeşil Sol Parti'ye bastığı mührün pusuladaki fotoğraflarını paylaşmakla kalmamış, kendisine "Türk" ve "Müslüman" denilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren paylaşımlar yapmıştı. Bu tablo, partinin ağır toplarını da rahatsız etti. 4 dönem CHP milletvekilliği yapan eski Kültür Bakanı İstemihan Talay, tepkisini "Mersin’i DEM'e peşkeş çekiyorlar" diyerek gösterdi.
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