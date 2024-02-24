24 Şubat 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP’li adaydan skandal paylaşım: “Mersin’i DEM’e peşkeş çekiyorlar”
CHP, DEM Parti'yle birçok il ve ilçede ittifak yaptı malum. O ilçelerden biri de Mersin’in Toroslar İlçesi’ydi. CHP’nin Toroslar ‘da aday gösterdiği Abdurrahman Yıldız’ın skandal paylaşımları ortaya çıktı. Yıldız, geçen seçimlerde Yeşil Sol Parti'ye bastığı mührün pusuladaki fotoğraflarını paylaşmakla kalmamış, kendisine "Türk" ve "Müslüman" denilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren paylaşımlar yapmıştı. Bu tablo, partinin ağır toplarını da rahatsız etti. 4 dönem CHP milletvekilliği yapan eski Kültür Bakanı İstemihan Talay, tepkisini "Mersin’i DEM'e peşkeş çekiyorlar" diyerek gösterdi.