18 Haziran 2021, Cuma
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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Muharrem İnce’nin afişlerini toplattı
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinin il binasını açmak için gittiği Adana'da afiş şokuyla karşılaştı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, İnce'nin afişlerini zabıtaya toplattı. İnce, Başkan Zeydan Karalar'a tepki gösterdi, "Abdi ağa gibi davranma" dedi.
Muharrem İnce, afişlerini toplatan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a bu sözlerle tepki gösterdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muarrem İnce partisinin il başkanlığı binasının açılışı için 16 Haziran'da Adana'ya gitti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösteren İnce, "Bu bayrakların parasını senden alacağım." dedi.