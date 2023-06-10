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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan yeni skandal: Kürsüye çağırdığı partiliyi tokatladı

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Giriş: 10.06.2023 17:23
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sandık görevlileri ile buluştuğu bir toplantıda, partilisini kürsüye çağırıp herkesin gözü önünde tokatladı.
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