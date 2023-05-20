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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan mahalle muhtarlarına Kemal Kılıçdaroğlu’na oy karşılığı iş teklifi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2023 10:44
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın muhtarları arayarak “Sizin mahallenizde Kemal Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na şu kadar oy çıktı. 28 Mayıs'ta oy sayısını artırırsanız mahallenizden senin göstereceğin kişiyi işe alırım” diyerek rüşvet teklif ettiğini söyledi.
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