25 Ağustos 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın su zammına tepkiler sürüyor: Bizim ekmeğimizle oynuyor
Haziran ayında, 'Kademeli su tarifesi' adı altında suya fahiş oranda zam yapan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler dinmiyor. Zammın ardından satışları büyük oranda düşen su bayileri belediyeye bağlı şirketin önünde yüzde 44'lük zammı protesto etti. Bayi temcilcileri muhatap bulamamaktan yakındı.