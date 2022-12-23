23 Aralık 2022, Cuma
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CHP’den vekillere: Dini meseleleri konuşmayın, laiklik vurgusu yapın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "helalleşme" çıkışının ardından CHP'den milletvekillerine "Din meseleler hakkında konuşmayın" talimatı gitti. CHP'li vekillerden sadece “laiklik" vurgusu yapılması, dini konulara girilmemesi istendi. İşte ayrıntılar…