15 Ocak 2024, Pazartesi
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CHP’den teröre karşı ortak bildiriye ret
CHP, İYİ Parti tarafından Meclis başkanlığına sunulan teröre karşı ortak bildiriye yine imza atmayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''onlarla aynı kağıtta buluşmayacağız'' diyerek bildiri talebine ret yanıtı verdi. CHP, DEM Parti ile birlikte 23 Aralık'taki teröre karşı ortak bildiriyi de imzalamamıştı.