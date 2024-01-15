15 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’den teröre karşı ortak bildiriye ret

CHP’den teröre karşı ortak bildiriye ret

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2024 09:35
CHP, İYİ Parti tarafından Meclis başkanlığına sunulan teröre karşı ortak bildiriye yine imza atmayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''onlarla aynı kağıtta buluşmayacağız'' diyerek bildiri talebine ret yanıtı verdi. CHP, DEM Parti ile birlikte 23 Aralık'taki teröre karşı ortak bildiriyi de imzalamamıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’den teröre karşı ortak bildiriye ret
CHP’den teröre karşı ortak bildiriye ret
Yarın Meclis gündemine taşınacak
Yarın Meclis gündemine taşınacak
Türkiye şehitler için tek yürek!
Türkiye şehitler için tek yürek!
A Haber sınırın sıfır noktasında!
A Haber sınırın sıfır noktasında!
PKK’yı öven paylaşımlara adli işlem
PKK'yı öven paylaşımlara adli işlem
78 ilde Mercek-9 operasyonu!
78 ilde Mercek-9 operasyonu!
CHP tahsis etti DEM terör propagandası!
CHP tahsis etti DEM terör propagandası!
Gollü İsrail desteğine soruşturma!
Gollü İsrail desteğine soruşturma!
Irak’ın kuzeyinde 24 hedef vuruldu!
Irak'ın kuzeyinde 24 hedef vuruldu!
“Teröristan” projesine izin yok !
“Teröristan” projesine izin yok !
10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
Pençe-Kilit şehitlerine veda!
Pençe-Kilit şehitlerine veda!
Daha Fazla Video Göster