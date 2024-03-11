CHP’den terör uzantısı DEM’e özel kadro! DEM İBB’de grup mu kuracak?

CHP’den seçimlerde DEM Parti'ye İstanbul'da 48 belediye meclis üyesi adaylığı verdiği ortaya çıktı. İşte o ilçeler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti ile yapılan işbirliğine ilişkin açıklamaları.

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