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CHP’den terör uzantısı DEM’e özel kadro! DEM İBB’de grup mu kuracak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 08:51
CHP’den seçimlerde DEM Parti'ye İstanbul'da 48 belediye meclis üyesi adaylığı verdiği ortaya çıktı. İşte o ilçeler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti ile yapılan işbirliğine ilişkin açıklamaları.
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