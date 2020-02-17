CHP’den tarihi çark! İşte 25-26 Haziran 2009 tarihinde Meclis’te yaşananlar…

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un dillendirdiği ve askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenleme gündemin önemli konularında biri haline geldi. Düzenlemenin yapıldığı tarihte Deniz Baykal’ın “Getir gereğini yapalım” diyerek tam destek verdiği yasal düzenleme ile ilgili Cumhuriyet Halk Partsi’nin şimdilerde nasıl çark ettiğini Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran A Haber canlı yayınında belgeleriyle ortaya koydu. İşte 25-26 Haziran tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşananlar ve yasal düzenlemenin öncesinde konuşulanların tüm detayları…

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un; 26 Haziran 2009 tarihinde darbeci askerlerin de sivil mahkemede yargılanması yolunu açan yasanın Fetullahçı Terör Örgütü tarafından teklif edildiğine yönelik iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

YASA TEKLİFİ DENİZ BAYKAL TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLDİ



Söz yasanın 23 Haziran 2009 tarihinde dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından da gündeme getirildiği, 26 Haziran 2009 tarihinde AK Parti, CHP ve MHP'nin oylarıyla darbecilerin yargılanmasını engelleyen Anayasa'nın geçici 15 maddesinin kaldırıldığı bildirildi.

"DEĞİŞTİRME İHTİYACINDAYSAN, GETİRİRSİN, DEĞİŞTİRİRİZ"



Deniz Baykal, 23 Haziran 2009 tarihinde AK Parti'ye çağrıda bulundu ve "Eğer, Türkiye'de 12 Eylül ile ilgili bir hesaplaşmayı, siyasi iktidar, gerekli, yararlı, doğru buluyorsa, elini tutan mı var? Onun gereğini yaparsın. 'Anayasanın 15. maddesi var.' Değiştirme ihtiyacındaysan, getirirsin, değiştiririz. Askeri darbeyle ilgili hukuki takibat, bir hesaplaşma, Türkiye'yi bir askeri darbe arayışına sürükleyen ortamı tasfiye etme arayışı içindeysen, getir onun da gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

DARBECİ ASKERLER SİVİL MAHKEMEDE YARGILANACAK

26 Haziran 2009 tarihinde oy birliğiyle geçen yasayla AB normlarına uygun olarak savaş ve sıkıyönetim dışında sivillerin, sivil mahkemelerde yargılanma yolu açıldı. Yasayla darbeci askerler sivil mahkemede yargılanacak.

OKAY: DARBECİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDILARSA SİVİL MAHKEMEDE YARGILANMALI

CHP'nin Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, 27 Haziran 2009 tarihinde yaptığı açıklamada; yasanın çıkmasına desteğini açıkladı ve "Mevcut uygulamada bir tane sivil sanık varsa sivil mahkemede yargılanıyorlar. Ergenekon davasını etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Bana göre eğer 5 subay darbe girişiminde bulunuyor ve suçüstü yakalandılarsa sivil mahkemede yargılanmalılar" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜKŞAHİN: ADALET BAKANI VE CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ UZLAŞMAYA VARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Şükrü Küçükşahin, 29 Haziran 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde yer alan köşe yazısında; muhalefetin yasanın çıkmasından "Habersizdik" iddialarını yalanladı ve "Yasa tasarısı için Adalet Bakanı Sadullah Ergin, öğlen CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay'la görüştü, "9'uncu maddeyi çıkarın, tamam. Üzerinde konuşmayız dahi" denmesi üzerine uzlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.